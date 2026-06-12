Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous Rue Corneille Angoulême jeudi 1 octobre 2026.

Angoulême

Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Lecture croisée entre objets archéologiques et représentations contemporaines du corps féminin dans le cadre de l’action Femmes des quartiers actrices du changement .

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An interdisciplinary analysis of archaeological artifacts and contemporary representations of the female body as part of the Women from Neighborhoods: Agents of Change initiative.

L’événement Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême