Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous Rue Corneille Angoulême
Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous Rue Corneille Angoulême jeudi 1 octobre 2026.
Angoulême
Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 09:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Lecture croisée entre objets archéologiques et représentations contemporaines du corps féminin dans le cadre de l’action Femmes des quartiers actrices du changement .
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
An interdisciplinary analysis of archaeological artifacts and contemporary representations of the female body as part of the Women from Neighborhoods: Agents of Change initiative.
L’événement Conférence Le corps à travers le temps ce que les objets disent de nous Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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