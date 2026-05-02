Béziers

CONFÉRENCE LE GISEMENT PRÉHISTORIQUE DE TAUTAVEL ET LES MINES DE PIOCH-FARRUS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Cyrille Calvet présente le site de Tautavel et ses vestiges du Paléolithique, tandis que Noël Houlès évoque l’exploitation ancienne du cuivre dans les Monts de Cabrières, pour mieux comprendre les sociétés préhistoriques.

Cyrille Calvet est responsable du Service de Médiation Scientifique du Centre Européen de Recherches Préhistorique/Musée de Préhistoire de Tautavel. À Tautavel le site préhistorique de Caune de l’Arago a livré de nombreux restes humains attribués à l’homme de Tautavel et des vestiges lithiques du Paléolithique inférieur. Cyrille nous raconte l’histoire de ce gisement exceptionnel et de ses occupants. Noël Houlès est archéologue minier et président de l’asso Les Amis de Cabrières. Il nous parle des Monts de Cabrières, constitués de terrains de l’ère Primaire qui recèlent de nombreux gîtes de minerai de cuivre. Dès le chalcolithique (vers -3200) ils ont fait l’objet d’une intense exploitation… .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Cyrille Calvet presents the Tautavel site and its Paleolithic remains, while Noël Houlès discusses the ancient exploitation of copper in the Monts de Cabrières, for a better understanding of prehistoric societies.

L’événement CONFÉRENCE LE GISEMENT PRÉHISTORIQUE DE TAUTAVEL ET LES MINES DE PIOCH-FARRUS Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34