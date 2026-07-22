Conférence : « Le japonisme en question : 1872-1890 », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Conférence : « Le japonisme en question : 1872-1890 » Samedi 19 septembre, 11h15 Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Accès sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Sophie Basch, professeure à Sorbonne Université, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, abordera la définition du japonisme et les débats que cette notion suscite. Elle reviendra sur l’Exposition des Maîtres japonais à l’École des Beaux-arts de 1890, qui marque à la fois son apogée du japonisme et le début de son déclin.

Conférence organisée par la Société des amis du musée des beaux-arts de Nancy – Association Emmanuel Héré.

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.

Sophie Basch, professeure à Sorbonne Université, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, abordera la définition du japonisme et les débats que cette notion suscite. Elle reviendra sur…

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris