Conférence Le jardin dans l’art contemporain Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Conférence Le jardin dans l’art contemporain

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 15:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Comment les artistes contemporains transforment le jardin en un terrain d’expérimentation, entre nature et création. Des œuvres immersives aux projets éphémères, explorez comment ces espaces dialoguent avec notre époque.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

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English :

How contemporary artists are transforming gardens into spaces for experimentation, bridging the gap between nature and creativity. From immersive artworks to ephemeral projects, explore how these spaces engage with our times.

L’événement Conférence Le jardin dans l’art contemporain Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême