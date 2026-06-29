Conférence Le jardin dans l’art contemporain Rue Corneille Angoulême
Conférence Le jardin dans l’art contemporain Rue Corneille Angoulême mardi 8 décembre 2026.
Angoulême
Conférence Le jardin dans l’art contemporain
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 15:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Comment les artistes contemporains transforment le jardin en un terrain d’expérimentation, entre nature et création. Des œuvres immersives aux projets éphémères, explorez comment ces espaces dialoguent avec notre époque.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
How contemporary artists are transforming gardens into spaces for experimentation, bridging the gap between nature and creativity. From immersive artworks to ephemeral projects, explore how these spaces engage with our times.
L’événement Conférence Le jardin dans l’art contemporain Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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