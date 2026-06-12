Conférence Le Jardin Vert Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Conférence Le Jardin Vert

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Laissez-vous conter l’histoire du plus célèbre jardin public d’Angoulême Le Jardin Vert.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

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English :

Let us tell you the story of Angoulême’s most famous public garden: Le Jardin Vert.

L’événement Conférence Le Jardin Vert Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême