Conférence Le livre des miracles de sainte Foy de Sélestat Auditorium du Centre Européen Conques-en-Rouergue
vendredi 9 octobre 2026 · Auditorium du Centre Européen · Conques-en-Rouergue
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Conférence Le livre des miracles de sainte Foy de Sélestat
Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Conférence Le livre des miracles de sainte Foy de Sélestat : un précieux manuscrit médiéval en lien avec l’abbaye de Conques Laurent NAAS-
Vendredi 9 octobre 18H30 Auditorium de Conques
Joyau de la bibliothèque humaniste de Sélestat, le livre des miracles de sainte Foy est un précieux manuscrit enluminé, généralement daté de la fin du XIème siècle, qui regroupe notamment, en partie collectés par l’écolâtre Bernard d’Angers au début de ce même siècle, les récits des prodiges que Sainte Foy de Conques opérait, au bénéfices des pèlerins venus l’invoquer. L’histoire de ce manuscrit est aussi et surtout celle des relations que la jeune abbaye rouergate entretenait avec l’Alsace, à travers son prieuré sélestadien, fondé en 1094
Laurent NAAS Responsable scientifique de la bibliothèque humaniste de Sélestat
Conférence organisée en partenariat avec la communauté des frères prémontrés de Conques .
Auditorium du Centre Européen 6, rue Prosper Mérimée Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr
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English :
Lecture Le livre des miracles de sainte Foy de Sélestat : a precious medieval manuscript with links to Conques Abbey Laurent NAAS
Friday, October 9 6:30 pm Conques Auditorium
L’événement Conférence Le livre des miracles de sainte Foy de Sélestat Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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