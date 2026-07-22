Conférence Le monde immense des minuscules mousses  Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Conférence Le monde immense des minuscules mousses

Vendredi 9 octobre 2026 de 18h30 à 20h.

Durée : 1h30 . Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Boulevard Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Les mousses n’auront plus aucun secret pour vous… et une surprise gourmande vous attend !

Plongez dans cet univers humide et luxuriant lors d’une conférence vivante, riche en photos et en dessins. Qu’est-ce qu’une mousse, et qu’est-ce qui n’en est pas ? À quoi servent-elles ? Comment se reproduisent-elles ? Et surtout… quels sont leurs secrets pour survivre avec bryo ?



Vous allez adorer la mousse, dans tous les sens du terme je vous prépare une petite mousse au chocolat maison rien que pour vous ! .

Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Boulevard Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Mousses will hold no more secrets for you… and a delicious surprise awaits you!

L’événement Conférence Le monde immense des minuscules mousses Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]