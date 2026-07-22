Conférence Le monde immense des minuscules mousses Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Marseille 4e Arrondissement
vendredi 9 octobre 2026 · Museum d’Histoire Naturelle de Marseille · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Conférence Le monde immense des minuscules mousses
Vendredi 9 octobre 2026 de 18h30 à 20h.
Durée : 1h30 . Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Boulevard Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 20:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Les mousses n’auront plus aucun secret pour vous… et une surprise gourmande vous attend !
Plongez dans cet univers humide et luxuriant lors d’une conférence vivante, riche en photos et en dessins. Qu’est-ce qu’une mousse, et qu’est-ce qui n’en est pas ? À quoi servent-elles ? Comment se reproduisent-elles ? Et surtout… quels sont leurs secrets pour survivre avec bryo ?
Vous allez adorer la mousse, dans tous les sens du terme je vous prépare une petite mousse au chocolat maison rien que pour vous ! .
Museum d’Histoire Naturelle de Marseille Boulevard Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mousses will hold no more secrets for you… and a delicious surprise awaits you!
L’événement Conférence Le monde immense des minuscules mousses Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
À voir aussi à Marseille 4e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Côté Jardin Robinson 2.0 Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 30 juillet 2026
- Visite animée en famille Les têtes de l’art Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement 5 août 2026
- Côté Jardin Entre îles et ailes Jardin de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 6 août 2026
- Ça me dit au kiosque Si le miroir pouvait parler, penses-tu qu’il m’accepterait ? Kiosque à Musique du Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement 8 août 2026
- Allo la mer ? Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 19 août 2026