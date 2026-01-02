Conférence Le mystère de la disparition des dinosaures Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
Conférence Le mystère de la disparition des dinosaures Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette vendredi 20 mars 2026.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l'Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 19:30:00
2026-03-20
Dans le cadre de l’événement La Science se livre , la conférence Le mystère de la disparition des dinosaures explore les différentes théories concernant leur extinction survenue il y a 65 millions d’années.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
English : Conférence Le mystère de la disparition des dinosaures
As part of the event ‘Science Takes the Floor’, the lecture ‘The Mystery of the Disappearance of the Dinosaurs’ explores the different theories surrounding their extinction 65 million years ago.
