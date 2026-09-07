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CONFERENCE – Le parler marseillais, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

vendredi 9 octobre 2026 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan

CONFERENCE – Le parler marseillais, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Auditorium du Pôle culturel Chabran
Adresse
660 avenue John Kennedy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

CONFERENCE – Le parler marseillais Vendredi 9 octobre, 18h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Vendredi 9 octobre

Conférence – Le parler marseillais par Médéric Gasquet-Cyrus

Le plaisir des mots du parler marseillais avec ses expressions pleines de soleil, de rythme et d’exagération qui font toute l’identité de Marseille. Transmettre la langue autrement, celle qui se parle dans la vie de tous les jours, telle est la passion de Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste, chroniqueur sur Ici Provence et créateur du jeu Motchus.
Venez partager ou découvrir son enthousiasme pour ce parler si caractéristique.
Ados/ Adultes – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com
18h30 – Auditorium, Pôle culturel Chabran

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CONFERENCE – Le parler marseillais par M Gasquet-Cyrus

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