CONFERENCE – Le parler marseillais, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

CONFERENCE – Le parler marseillais Vendredi 9 octobre, 18h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00

Vendredi 9 octobre

Conférence – Le parler marseillais par Médéric Gasquet-Cyrus

Le plaisir des mots du parler marseillais avec ses expressions pleines de soleil, de rythme et d’exagération qui font toute l’identité de Marseille. Transmettre la langue autrement, celle qui se parle dans la vie de tous les jours, telle est la passion de Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste, chroniqueur sur Ici Provence et créateur du jeu Motchus.

Venez partager ou découvrir son enthousiasme pour ce parler si caractéristique.

Ados/ Adultes – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

18h30 – Auditorium, Pôle culturel Chabran

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CONFERENCE – Le parler marseillais par M Gasquet-Cyrus