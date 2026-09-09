[Conférence] Le pastoralisme : combats actuels, Librairie La Bestiole, Viols-le-Fort

Informations pratiques

[Conférence] Le pastoralisme : combats actuels Samedi 19 septembre, 18h00 Librairie La Bestiole Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Présentation du SGT Cévennes, le Syndicat des gardiennes et gardiens de troupeau des Cévennes et alentours, par deux de ses fondatrices.

De sa création à ses différents champs d’action, cette rencontre permettra de découvrir le rôle du syndicat, né dans le prolongement des dynamiques collectives engagées dans les Alpes et les Pyrénées. Il vise notamment à rendre plus visibles les conditions de travail souvent précaires des gardiennes et gardiens de troupeau salariés.

À travers le regroupement des salariés de l’élevage et les luttes portées par le syndicat, cette présentation propose un autre regard sur la réalité du pastoralisme.

Durée : environ 30 min.

Librairie La Bestiole 193 avenue du Castellas, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 04 99 58 14 70 https://www.facebook.com/violslefort34/?_rdr Librairie pluridisciplinaire proposant un mélange de livres neufs et d’occasion, créée en 2022. Cet espace offre des expositions, des conférences, un atelier d’imprimerie et des rencontres culturelles. Bus au départ de Montpellier ligne 608 (arrêt de vent la librairie), parking Plan de la Terrasse et parking du Tambourin face à la boulangerie.

Présentation du SGT Cévennes, le syndicat des gardiennes et gardiens de troupeau des Cévennes et alentours par deux fondatrices.

©SGT-CGT