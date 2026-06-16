Conférence Le Patrimoine Vivant, moteur économique des Territoires Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Le Patrimoine Vivant, moteur économique des Territoires

Jeudi 2 juillet 2026 de 14h à 16h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-02 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Dans un monde où les repères se fragilisent, cette initiative propose de revenir à l’essentiel le rôle du lien, de la proximité et des lieux partagés dans la construction de dynamiques économiques durables.

Carte blanche proposée par la Maison de l’Espagne

Installés depuis près de 30 ans au cœur d’un écrin patrimonial du centre ancien, les porteurs du projet défendent une conviction forte celle de la nécessité de relier les silos pour redonner du sens à l’action collective.



Amphithéâtre Bruno Etienne



Intervenants

● Delphine Aboulker, Directrice adjointe Ecole de Chaillot, Cité de l’Architecture

● Yolaine Proult, Directrice Générale France Tiers-Lieux

● Stéphane Salord, Administrateur Groupe Crédit Coopératif-Président délégué France Active PACA



Partenaires La Maison de l’Espagne, France Tiers Lieux, La Fondation du Patrimoine, la Chambre de Commerce Aix-Marseille (CCIAMP), France Active et le Crédit Coopératif. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In a world where points of reference are becoming increasingly fragile, this initiative proposes a return to the essentials: the role of connections, community, and shared spaces in building sustainable economic dynamics.

L’événement Conférence Le Patrimoine Vivant, moteur économique des Territoires Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence