Conférence Le peuple maudit des cagots Château des Nestes Arreau
mercredi 16 septembre 2026 · Château des Nestes · Arreau
Informations pratiques
Arreau
Conférence Le peuple maudit des cagots
Château des Nestes ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Conférence de Cathy James sur les Cagots. Qui étaient-ils ? Pourquoi étaient-ils rejetés ?
Et autour de son ouvrage Honorine la maudite . Suivie de la dédicace de son ouvrage.
Le musée des Cagots sera ouvert toute la journée (9h-12h et 14h-18h), pour une première mise en bouche avant la conférence ! .
Château des Nestes ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Lecture by Cathy James on the Cagots. Who were they? Why were they rejected?
And a discussion of her book *Honorine la maudite*. Followed by a book signing.
L’événement Conférence Le peuple maudit des cagots Arreau a été mis à jour le 2026-08-25 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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