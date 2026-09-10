Informations pratiques

Arreau

Conférence Le peuple maudit des cagots

Château des Nestes ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Conférence de Cathy James sur les Cagots. Qui étaient-ils ? Pourquoi étaient-ils rejetés ?

Et autour de son ouvrage Honorine la maudite . Suivie de la dédicace de son ouvrage.

Le musée des Cagots sera ouvert toute la journée (9h-12h et 14h-18h), pour une première mise en bouche avant la conférence ! .

Château des Nestes ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Lecture by Cathy James on the Cagots. Who were they? Why were they rejected?

And a discussion of her book *Honorine la maudite*. Followed by a book signing.

L’événement Conférence Le peuple maudit des cagots Arreau a été mis à jour le 2026-08-25 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65