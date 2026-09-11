Conférence – Le Plan de Sauvegarde des Biens Culturels : outil indispensable pour la sauvegarde de nos patrimoines, Église Saint-Pierre de Flers-Bourg, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Conférence – Le Plan de Sauvegarde des Biens Culturels : outil indispensable pour la sauvegarde de nos patrimoines Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 10h30, les pompiers du SDIS 59 font découvrir comment ils œuvrent pour sauvegarder notre patrimoine et notre histoire.

Qu’est-ce qu’un PSBC ? Comment cela fonctionne–il ? Le plan de sauvegarde des biens culturels est un document établi par le propriétaire et/ou gestionnaire du bâtiment patrimonial en lien avec les pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il permet de tout mettre en œuvre pour sauvegarder le patrimoine en cas de sinistre.

Cette conférence est proposée par le SDIS 59 avec le soutien du Bouclier Bleu, association pour la sauvegarde du patrimoine culturel fondée en 2001.

Église Saint-Pierre de Flers-Bourg 1 Rue Jeanne d’Arc, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Samedi 19 septembre à 10h30, les pompiers du SDIS 59 font découvrir comment ils œuvrent pour sauvegarder notre patrimoine et notre histoire. journées du patrimoine conférence

Mise en place du Plan de Sauvegarde des Œuvres (PSO) avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs (SDIS 25) au Frac Franche-Comté. © Frac Franche-Comté.