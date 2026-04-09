Masaya Chiba est philosophe et romancier. Son dernier roman, Electric, vient de paraître aux éditions Atelier Akatombo.

A cette occasion, il dialoguera avec Anne Bayard-Sakai, professeure émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), spécialiste de la littérature japonaise moderne et traductrice de nombreuses oeuvres japonaises.

Intervenant :

Masaya Chiba, Né en 1978 à Utsunomiya, Masaya Chiba, philosophe et romancier, a reçu son doctorat à l’université de Tokyo, et est professeur à l’École doctorale des études interdisciplinaires avancées de l’université Ritsumeikan à Kyoto. Il a également étudié à l’École normale supérieure de Paris et à l’université Paris X, où il a soutenu un mémoire sur Gilles Deleuze. Publié en 2023 au Japon, Electric est son troisième roman et son grand récit d’apprentissage.

Modératrice :

Anne Bayard-Sakai, Spécialiste de littérature japonaise moderne, Anne Bayard-Sakai est professeure émérite à l’INALCO. Elle a consacré de nombreuses études à Tanizaki Jun.ichirô, ainsi qu’à des auteurs plus contemporains, dont Kaikô Takeshi ou Murakami Haruki, et elle travaille actuellement sur la littérature de l’après 11 mars 2011. Elle est également traductrice (Ôoka Shôhei, Enchi Fumiko, Ôe Kenzaburô, Kawabata Yasunari, Horie Toshiyuki, Ishida Ira, Kawakami Mieko…).

Masaya Chiba participera à La Nuit de la Littérature, organisée par le FICEP, le samedi 30 mai au Centre Culturel Irlandais.

Cette conférence sera organisée en collaboration avec l’éditions Atelier Akatombo.

« Tout en menant des recherches sur les philosophes français du XXe siècle, notamment Gilles Deleuze, j’ai étudié, dans le cadre de mes réflexions personnelles, l’éthique et l’esthétique dans le quotidien. Cela m’a conduit à écrire des romans. Au Japon, les journaux et les essais tels que Notes de chevet de Sei Shônagon constituent les fondements de la littérature. La littérature japonaise cherche comment exprimer des choses dans la brièveté ou dans des formes contraintes plutôt qu’avec des explications longues et détaillées. À partir de ce contexte, je voudrais porter ma réflexion lors de cette conférence sur la relation entre le langage et l’être humain dans le monde d’aujourd’hui. » (Masaya Chiba)

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Réservation à partir du 30 avril 2026

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:30:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

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