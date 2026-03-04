Conférence « Le Réalisme », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Conférence « Le Réalisme » Jeudi 19 mars, 19h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

La peinture réaliste du XIXe siècle se caractérise par la volonté de représenter fidèlement la vie quotidienne, notamment celle des paysans, leur travail et leurs conditions d’existence. Loin des sujets idéalisés, les artistes choisissent d’ancrer leurs œuvres dans la réalité sociale de leur temps. Vivement contesté, Gustave Courbet affirme ce courant en organisant sa propre exposition en marge du Salon officiel.

Cette conférence propose de découvrir des œuvres de Courbet, Millet, Daubigny et Rosa Bonheur, figures majeures du Réalisme.

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine

Par Isciane Labatut, historienne de l’art et conférencière

Isciane Labatut