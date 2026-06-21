Conférence Le retour du chêne de Flagey à Ornans Salle Morand Pontarlier lundi 14 septembre 2026.

Pontarlier

Conférence Le retour du chêne de Flagey à Ornans

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 18:30:00

fin : 2026-09-14 20:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Organisé par les Amis du Musée.

Le 9 mars 2013, ce tableau a été accroché définitivement dans le musée Courbet d’Ornans. Définitivement en effet, puisqu’il a été classé depuis, au rang des œuvres patrimoniales majeures de notre Pays. Ce classement le rend inaliénable. .

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Le retour du chêne de Flagey à Ornans

L’événement Conférence Le retour du chêne de Flagey à Ornans Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS