Conférence « Le Romantisme en peinture, Delacroix et Géricault », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Conférence « Le Romantisme en peinture, Delacroix et Géricault » Jeudi 5 mars, 19h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Début : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

La peinture romantique du XIXe siècle marque une évolution par rapport aux mouvements picturaux qui la précède, notamment la peinture Néoclassique. Ici, les artistes s’expriment à travers leurs œuvres et donnent leurs impressions personnelles sur l’histoire contemporaine et la société.

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s'organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s'ajoutent une salle d'exposition et un auditorium de 150 places.

Par Isciane Labatut, historienne de l’art et conférencière

Isciane Labatut