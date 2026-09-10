Informations pratiques

Conférence : le temple « au livre » de Sommières, histoire et architecture Samedi 19 septembre, 18h00 Le Cart-Ethic étapes Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le temple « au livre de Sommières »,

histoire et architecture

L’historienne de l’art Sophie Piot a étudié l’histoire du temple de Sommières, depuis les origines de l’édifice, alors église du couvent des cordeliers, jusqu’à sa transformation en temple au cours du XIXe siècle. Elle retrace son évolution architecturale, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, dans le contexte des relations du pouvoir avec le protestantisme.

La conférence est proposée dans le cadre du mécénat en faveur des travaux du temple. L’association de sauvegarde du temple de Sommières, organistrice de l’événement en partenariat avec la Ville, offrira un verre de l’amitié pour clôre la soirée.

Le Cart-Ethic étapes 31 rue Emilien Dumas 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie +33(0)4 66 80 03 02 https://lecart.net/ À deux pas du centre historique de Sommières, le Cart est un lieu d’accueil et de séjour installé dans une élégante demeure du XVIIIᵉ siècle. En grande partie rénové, le bâtiment a conservé de nombreux éléments patrimoniaux, tels que ses vastes salles voûtées, ses vitraux et son escalier monumental.

Entouré d’un parc arboré de grands arbres centenaires, agrémenté de terrasses et d’une piscine, ce lieu allie le charme du patrimoine architectural à un cadre propice à la détente et à la convivialité.

Le temple « au livre de Sommières »,

Ville de Sommières©