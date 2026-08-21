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Conférence L’économie, pour comprendre le monde. Vers un cours d’économie à l’UPPA Lycée Cezanne Aix-en-Provence

lundi 5 octobre 2026 · Lycée Cezanne · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Lycée Cezanne
Adresse
19 avenue Jean et Marcel Fontenaille
Ville
13090 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aix-en-Provence

Conférence L’économie, pour comprendre le monde. Vers un cours d’économie à l’UPPA

Lundi 5 octobre 2026 à partir de 18h30.
18h30. Lycée Cezanne 19 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

Conférence organisée par l’Université Populaire du Pays d’Aix et animée par Marcel Aloy, économiste. Le plaidoyer néolibéral nécessite une mise en perspective critique. Elle sera ainsi développée lors de la conférence.
Les débats économiques contradictoires et pluralistes se raréfient. Le plaidoyer néolibéral nécessite une mise en perspective critique. Elle sera développée avec une série de cours introductifs à l’économie dans le cadre de l’UPPA.   .

Lycée Cezanne 19 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62  contact@up-aix.com

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English :

Conference organized by the Université Populaire du Pays d’Aix and moderated by Marcel Aloy, an economist. The neoliberal argument requires critical analysis. This will be explored during the conference.

L’événement Conférence L’économie, pour comprendre le monde. Vers un cours d’économie à l’UPPA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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