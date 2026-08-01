Concert Premier mariage inattendu Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Premier mariage inattendu

Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 19h. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Explorant les différentes combinaisons sonores de cette formation atypique clarinette et contrebasse, le duo D&S Vallot propose un programme musical construit autour d’un répertoire éclectique.

Deux compositions d’Hindemith et Morton Gould spécialement dédiées à cette instrumentation, ainsi qu’une relecture de pièces plus connues de la musique baroque de Scarlatti, teintée de jazz, et d’un tango de Piazzolla.



Duo D&S Vallot

Didier Vallot, clarinette

Sara Cailloux Lamorinière, contrebasse



Sonate en ré mineur, K. 32, Scarlatti, arrangement de Sébastien Dubé

Musikalisches Blumengärtlein und Leyptziger Allerley pour clarinette et contrebasse, Paul Hindemith

Night Club 1960, Astor Piazzolla, arrangement D&S Vallot

Benny’s Gig , extraits des duos pour clarinette et contrebasse de Morton Gould. .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Exploring the various sonic combinations of this unusual pairing—clarinet and double bass—the D&S Vallot duo presents a musical program built around an eclectic repertoire.

L’événement Concert Premier mariage inattendu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence