Concert Premier mariage inattendu Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence
mercredi 26 août 2026 · Cour de l'école Sainte Catherine · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Premier mariage inattendu
Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 19h. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Explorant les différentes combinaisons sonores de cette formation atypique clarinette et contrebasse, le duo D&S Vallot propose un programme musical construit autour d’un répertoire éclectique.
Deux compositions d’Hindemith et Morton Gould spécialement dédiées à cette instrumentation, ainsi qu’une relecture de pièces plus connues de la musique baroque de Scarlatti, teintée de jazz, et d’un tango de Piazzolla.
Duo D&S Vallot
Didier Vallot, clarinette
Sara Cailloux Lamorinière, contrebasse
Sonate en ré mineur, K. 32, Scarlatti, arrangement de Sébastien Dubé
Musikalisches Blumengärtlein und Leyptziger Allerley pour clarinette et contrebasse, Paul Hindemith
Night Club 1960, Astor Piazzolla, arrangement D&S Vallot
Benny’s Gig , extraits des duos pour clarinette et contrebasse de Morton Gould. .
Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
Exploring the various sonic combinations of this unusual pairing—clarinet and double bass—the D&S Vallot duo presents a musical program built around an eclectic repertoire.
L’événement Concert Premier mariage inattendu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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