Conférence – L’église Saint-Alor, Église Saint-Alor d’Ergué-Armel, Quimper

Informations pratiques

Conférence – L’église Saint-Alor Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Alor d’Ergué-Armel Finistère

Causerie animée par Claire Montaigne, cheffe de projet Ville d’art et d’histoire /

Rdv. 8 rue de Saint-Alor (sur la place devant l’église).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’église Saint-Alor ferme ses portes le 1er septembre pour entrer en chantier.

Les investigations menées par les spécialistes ont, en effet, mis en évidence plusieurs fragilités structurelles au niveau de la charpente et du lambris, ainsi que des désordres localisés en couverture et en maçonnerie.

Cette causerie a pour objectif d’évoquer les enjeux patrimoniaux de la restauration et les différentes étapes du chantier.

https://www.quimper.bzh/actualite/49059/3-renovation-de-l-eglise-de-saint-alor.htm

Église Saint-Alor d’Ergué-Armel 8 Rue Saint Alor, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Leurguéric Finistère Bretagne 0298520200 [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] [{« link »: « https://www.quimper.bzh/actualite/49059/3-renovation-de-l-eglise-de-saint-alor.htm »}]

L’église Saint-Alor ferme ses portes le 1er septembre pour entrer en chantier.

©Ville de Quimper