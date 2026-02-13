Conférence « Léo Larguier, le poète Goncourt grand’combien dans les années sombres (1939-1944) » par Alain ARTUS Vendredi 29 mai, 17h30 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Le poète Léo Larguier a quitté La Grand’Combe fin 1899 pour entreprendre des études supérieures à Paris. Il allait en réalité dans la capitale pour tenter une carrière de poète, selon sa profonde aspiration, ce qu’il a réalisé avec un talent reconnu par le milieu littéraire, devenant ensuite une personnalité de Saint-Germain-des-Prés.

En 1939, ne voulant pas vivre sous l’emprise de l’occupant, il est venu se réfugier dans le Midi de la France, et tout d’abord à Vialas, où il a retrouvé avec émotion sa Cévenne. Souffrant de solitude dans ce petit village, il s’est ensuite établi à Villeneuve-les-Avignon et enfin à Avignon, chez sa cousine Jeanne de Fladreysy – au Palais du Roure -, chez laquelle il a trouvé une chaleur humaine et un climat culturel qui ont quelque peu adouci ce « temps inhumain », selon son expression pour qualifier cette période.

Pendant ces années de guerre, Léo Larguier affirmera son penchant sentimental pour la Cévenne, avec les qualités inhérentes à son peuple : attachement aux valeurs de la République, valeurs spirituelles et morales, esprit de tolérance et humanisme.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand'Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. conférence