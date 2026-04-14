Nuit européenne des musées – Visite guidée nocturne, Maison du Mineur, La Grand-Combe

Nuit européenne des musées – Visite guidée nocturne Samedi 23 mai, 20h00 Maison du Mineur Gard

Tarif spécial « Nuit des musées » : 4€/personne ; Gratuit moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, vivez une expérience originale à la Maison du Mineur avec une visite nocturne de la salle des pendus, de la salle des machines et des installations de surface.

Un moment convivial pour découvrir autrement ce lieu emblématique du patrimoine minier.

Samedi 23 mai 2026

Départ à 20h

Tarif spécial « Nuit des Musées » : 4 €

Réservation indispensable : 04 66 34 28 93 / contact@maison-du-mineur.com

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« link »: « mailto:contact@maison-du-mineur.com »}]

Une façon différente de découvrir la mine. Patrimoine Produits du terroir

© Nuit des musées – DRAC