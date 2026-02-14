Conférence « Hommage à deux figures de Laval Pradel, Charles Blanc (1881-1955) et Joachim Durand (1903-1993) » par Rémy JOUVERT Vendredi 30 octobre, 18h00 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:00:00+01:00

A travers leurs œuvres de bienfaisance, le conférencier rendra hommage à deux grandes personnalités de sa commune :

Charles Blanc qui allait émigrer aux Etats-Unis, cédera le terrain sur lequel sera édifié en 1928 la fontaine des mamans au Mas Dieu qui allait soulager la corvée de tant de femmes à une époque où il n’y a pas encore d’adduction d’eau.

Joachim Durand, haut fonctionnaire engagé, auteur de nombreux livres de souvenirs dont un portant sur la commune de Laval-Pradel, il a présidé l’Académie de Nîmes.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand'Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. conférence