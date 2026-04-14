FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes, Maison du Mineur, La Grand-Combe

FIRA – Festival de la Randonnée en Cévennes Samedi 23 mai, 09h00 Maison du Mineur Gard

25 € – Inscriptions auprès du FIRA – https://randocevennesfira.com/activite/203-la-maison-du-mineur/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

À l’occasion des 180 ans de La Grand-Combe, plongez dans l’histoire fascinante d’une ville cévenole façonnée par l’exploitation du charbon.

La journée débute à 9h à la Maison du Mineur, haut lieu de mémoire, où une collation conviviale vous sera proposée avant le départ. Accompagné de votre guide, partez ensuite pour une balade commentée à travers les traces encore visibles de l’épopée minière.

Le parcours vous conduira d’abord vers les vestiges de la Compagnie des mines de la Grand’Combe, témoins de l’intense activité industrielle qui a donné naissance à la ville. Vous rejoindrez ensuite le centre-ville avec une halte sur la place Bouzac et son marché animé. Un temps libre vous permettra de flâner entre les étals et de profiter pleinement de l’ambiance locale.

En longeant le Gardon et en franchissant ses passerelles, vous découvrirez les cités minières construites pour les familles de mineurs, ainsi que plusieurs bâtiments publics et religieux emblématiques de cette histoire ouvrière.

La journée se poursuivra autour d’un pique-nique convivial, avant de découvrir la Maison du Mineur lors d’une visite guidée immersive. Vous y explorerez le quotidien des mineurs, leurs conditions de travail et l’héritage social profondément ancré dans les Cévennes.

Une expérience authentique et enrichissante, entre patrimoine, nature et mémoire vivante.

Infos pratiques :

Distance : 7 km

Dénivelé : 100 m

Départ : 9h à la Maison du Mineur

Déjeuner : pique-nique formule sandwich sur sur place

Le tarif comprend :

La randonnée commentée

Le pique-nique formule sandwich

La visite guidée des galeries de la Mine Témoin

Infos et réservations : https://randocevennesfira.com/activite/203-la-maison-du-mineur/

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « link », « value »: « https://randocevennesfira.com/reservation/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 98 95 47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 07 26 61 »}, {« type »: « email », « value »: « fira.le3@orange.fr »}] [{« link »: « https://randocevennesfira.com/activite/203-la-maison-du-mineur/ »}]

Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! » randonnée histoire