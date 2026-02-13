Conférence « La sidérurgie au XXème siècle à travers l’outillage » par Léo IGON Vendredi 27 novembre, 18h00 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Début : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T18:00:00+01:00 – 2026-11-27T20:00:00+01:00

Léo Igon, artisan ferronnier d’art, présentera les différents bassins sidérurgiques français, de Bessèges et Tamaris (à Alès) au bassin lorrain. il détaillera les techniques propre à chacun d’eux ainsi que les spécificités de leur outillage, notamment les enclumes.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. conférence