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Théâtre, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe

Théâtre, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe

Théâtre, Espace Frida Kahlo, La Grand-Combe dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Espace Frida Kahlo

Adresse : 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe

Ville : 30110 La Grand-Combe

Département : Gard

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Théâtre Dimanche 31 mai, 18h00 Espace Frida Kahlo Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:30:00+02:00

Tout public

Espace Frida Kahlo 1 rue des Tuileries, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie
Une bombe dans un ruban de soie ou la vie tumultueuse de Frida Kahlo, par la Cie Burdin-Rhode. Théâtre Spectacle

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