Film « Et oui je ne me serai jamais éloigné de mon clocher » par Marc LAFORÊT Vendredi 18 décembre, 18h00 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Ce sera le dernier opus de mémoire en hommage à la ville qui a vu naître le cinéaste. Des souvenirs personnels à la grande histoire de la cité, Marc Laforêt nous fera voyager dans une vie où il a été le témoin d’une civilisation dont il a vu les derniers éclairs de prospérité avant la fermeture des mines. Demeurent présents l’amour indéfectible et la beauté de sa cité qu’il nous fera partager.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand’Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 28 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-du-mineur.com »}]

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. projection