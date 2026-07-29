Conférence Les Affichistes, collecter la peau des villes Village-Neuf

Informations pratiques

Village-Neuf

Conférence Les Affichistes, collecter la peau des villes

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-09 20:00:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-09

Du rêve américain aux murs de la ville, jusqu’à l’explosion créative du street art, ce nouveau cycle de conférences L’époque contemporaine Images de l’Homo Oeconomicus explore la manière dont les artistes contemporains ont observé, questionné et parfois dénoncé la société de consommation et les mutations du monde moderne.

Les Affichistes, collecter la peau des villes

Les murs des villes des années soixante étaient recouverts de nombreuses affiches posées librement. De jour en jour, les affiches se superposaient, se transformaient, étaient déchirées.

Les Affichistes, membres du Nouveau Réalisme se sont intéressés à ces murs d’affiches qui rendaient visibles les mutations en cours. Raymond Hains, Jacques Villéglé, Mimo Rotella, François Dufrêne, ont collecté et décollé les murs d’affiches.

Leurs œuvres sont comme des pelures de la ville, la peau qui nous montrent des vestiges épars de pin-up, de tracts politiques, de publicités pour les arts ménagers.

C’est toute une société qui resurgit la société des années soixante entre les années de croissance économique et les tensions des guerres de décolonialisation.

Portée par la voix passionnée de Catherine Koenig, chaque conférence nous plonge dans un regard singulier sur notre époque, à travers des œuvres emblématiques où se croisent art, économie, médias, culture populaire et engagement social.

Les conférences ont lieu simultanément en présentiel et en visioconférence (sur inscription). 0 .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Conférence Les Affichistes, collecter la peau des villes Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue