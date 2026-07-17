Conférence « Les albums de familles, quelle(s) histoire(s) ! », Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

Informations pratiques

Conférence « Les albums de familles, quelle(s) histoire(s) ! » Samedi 19 septembre, 16h30 Médiathèque l’Apostrophe Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une conférence-conversation autour des albums de famille par Gwenola Furic, passionnée de photographies anciennes et spécialiste de la restauration et de la conservation du patrimoine photographique.

Médiathèque l’Apostrophe 1 Boulevard Maurice Viollette, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?ref=embed_page [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr/search.aspx?SC=CALENDAR#/Search/(query:(InitialSearch:!t »}] Le réseau des médiathèques de Chartres est composé de deux établissements : la médiathèque l’Apostrophe, située en centre-ville, et la médiathèque Louis-Aragon, située dans le quartier de la Madeleine. Les deux bibliothèques sont ouvertes à tous, la consultation des documents en salle est libre. Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter dans ces deux établissements. Nombreux arrêts de bus à proximité pour les 2 médiathèques. Aménagement PMR

Une conférence-conversation autour des albums de famille par Gwenola Furic, passionnée de photographies anciennes et spécialiste de la restauration et de la conservation du patrimoine photographique.

©GwenolaFuric