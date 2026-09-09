Conférence « Les archives à l’épreuve du temps : protéger la mémoire de demain », Hôtel de ville de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Conférence « Les archives à l’épreuve du temps : protéger la mémoire de demain » 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférence « Les archives à l’épreuve du temps : protéger la mémoire de demain »

Samedi et dimanche à 16h

-> RDV à la salle des cérémonies de l’hôtel de ville

Incendies, guerres, humidité, insectes ou manipulations : les archives ont toujours été confrontées à de nombreuses menaces. Cette conférence retrace les périls auxquels les archives municipales de Cambrai ont dû faire face au fil de l’histoire et présente les méthodes mises en œuvre aujourd’hui pour assurer leur conservation.

Durée 1h, sans réservation

Hôtel de ville de Cambrai 2 rue de nice Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Conférence « Les archives à l’épreuve du temps : protéger la mémoire de demain »

© Fabienne Waxin