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Conférence Les cartes marines de Marine Le Breton, des côtes métropolitaines aux Outre-mer… Musée du Papier Angoulême

Conférence Les cartes marines de Marine Le Breton, des côtes métropolitaines aux Outre-mer… Musée du Papier Angoulême mardi 24 novembre 2026.

Lieu
Musée du Papier
Adresse
134 rue de Bordeaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
3.7 3.7 3.7

Angoulême

Conférence Les cartes marines de Marine Le Breton, des côtes métropolitaines aux Outre-mer…

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 15:00:00
fin : 2026-11-24

Date(s) :
2026-11-24

En écho à l’exposition Marine Le Breton, Cartes marines , un cycle de conférences vous invite à approfondir les thématiques abordées par l’artiste. Entre art et géographie, ces rencontres offrent un regard enrichissant sur son travail.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61  mediation.mdp@mairie-angouleme.fr

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English :

In conjunction with the exhibition “Marine Le Breton, Nautical Charts,” a series of lectures invites you to explore the themes addressed by the artist in greater depth. Straddling the worlds of art and geography, these sessions offer an enriching perspective on his work.

L’événement Conférence Les cartes marines de Marine Le Breton, des côtes métropolitaines aux Outre-mer… Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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