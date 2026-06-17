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Conférence Les conséquences de l’IA Pontarlier

Conférence Les conséquences de l’IA Pontarlier lundi 30 novembre 2026.

Adresse : Salle Morand

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : lundi 30 novembre 2026

Fin : lundi 30 novembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Conférence Les conséquences de l’IA

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30 18:30:00
fin : 2026-11-30 20:00:00

Date(s) :
2026-11-30

Conférence organisée par Les Amis du Musée.
La révolution technologique que représente l’arrivée de l’IA dans nos vies quotidiennes ne laisse personne indifférent. Même s’il arrive parfois que nous n’en soyons pas conscients, très souvent, elle suscite l’intérêt, l’admiration, voire la fascination.   .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12  contact@admdp.com

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English : Conférence Les conséquences de l’IA

L’événement Conférence Les conséquences de l’IA Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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