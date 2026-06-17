Pontarlier

Conférence Les conséquences de l’IA

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30 18:30:00

fin : 2026-11-30 20:00:00

Date(s) :

2026-11-30

Conférence organisée par Les Amis du Musée.

La révolution technologique que représente l’arrivée de l’IA dans nos vies quotidiennes ne laisse personne indifférent. Même s’il arrive parfois que nous n’en soyons pas conscients, très souvent, elle suscite l’intérêt, l’admiration, voire la fascination. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Les conséquences de l’IA

L’événement Conférence Les conséquences de l’IA Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS