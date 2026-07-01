Conférence : les dessous de la création « Je suis par ciel », un livre de l’artiste Valeria Pasina, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Conférence : les dessous de la création « Je suis par ciel », un livre de l’artiste Valeria Pasina Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Immersion dans l’univers d’un livre d’artiste singulier et dans son processus de création !

Venez assister à la lecture-installation de Valeria Pasina autour de son livre-objet « Je suis par ciel » et d’autres créations de l’artiste. En présence de Valeria Pasina, d’Anne-Sophie Masurel, autrice des textes, et d’Ana Tot, des éditions Le Grand Os, cette rencontre permettra d’évoquer les processus de création, d’écouter des lectures et d’échanger avec le public.

Le livre « Je suis par ciel » sera présenté en regard d’autres créations de l’artiste.

Les livres de Valeria Pasina, artiste pluridisciplinaire uruguayenne aujourd’hui installée à Toulouse, sont de véritables œuvres d’art en exemplaires uniques. Ils se déploient dans l’espace comme des sculptures composées de peintures, de tissus, de collages de photographies et d’objets, à la manière de décors ou de mises en scène d’un théâtre visuel et poétique.

Ces dernières années, Valeria Pasina a sollicité plusieurs autrices pour réaliser une collection de livres d’artiste centrés sur la parole et la mémoire des femmes.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Immersion dans l’univers d’un livre d’artiste singulier et son processus de création !

©Valeria Pasina