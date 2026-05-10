Obernai

Conférence Les Dietrich et la Marseillaise entre histoire, légende et engagement politique

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre autour des liens entre la famille de Dietrich et l’histoire de la Marseillaise.

Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre autour des liens entre la famille de Dietrich et l’histoire de la Marseillaise, depuis Philippe Frédéric de Dietrich jusqu’au rôle joué par Albert de Dietrich dans la mémoire patriotique alsacienne après la Première Guerre mondiale.

Par Morgane Weinling, historienne de l’art.

Billetterie en ligne .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr

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English :

As part of the 2026 lecture series, the town of Obernai is organizing a meeting to explore the links between the de Dietrich family and the history of La Marseillaise.

L’événement Conférence Les Dietrich et la Marseillaise entre histoire, légende et engagement politique Obernai a été mis à jour le 2026-05-10 par Parc de la Léonardsau