Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond Bourbonne-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.

Bourbonne-les-Bains

Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tout public

L’abbaye de Morimond située à 13km de Bourbonne, était une abbaye majeure de l’ordre cistercien.

Du XIIème au XVIIème siècle, elle est passée progressivement d’un objectif d’autosuffisance à une économie de rente… présenté par le président des Amis de Morimond, Laurent Bertrand. .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains