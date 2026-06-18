Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond Bourbonne-les-Bains
Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond Bourbonne-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Tout public
L’abbaye de Morimond située à 13km de Bourbonne, était une abbaye majeure de l’ordre cistercien.
Du XIIème au XVIIème siècle, elle est passée progressivement d’un objectif d’autosuffisance à une économie de rente… présenté par le président des Amis de Morimond, Laurent Bertrand. .
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Conférence Les grands traits de l’économie cistercienne, l’exemple de Morimond Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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