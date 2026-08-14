Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE LES INSECTES FOSSILES D’OCCITANIE ET D’AILLEURS

2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Des insectes d’aujourd’hui aux fossiles d’hier, découvrez l’évolution de ces espèces à travers le temps et les continents.

Après la description de quelques assemblages présents actuellement en Occitanie et l’évaluation de leur potentiel de fossilisation, nous plongerons dans le passé pour illustrer l’évolution des insectes. Pour avoir un panorama plus complet, nous comparerons ces assemblages à ceux d’autres sites emblématiques de France et d’ailleurs. .

2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

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English :

From today’s insects to the fossils of the past, discover the evolution of these species across time and continents.

L’événement CONFÉRENCE LES INSECTES FOSSILES D’OCCITANIE ET D’AILLEURS Béziers a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34