Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville Rue Corneille Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Rendez-vous au Musée d’Angoulême pour une conférence ayant pour thème les jardins de la mairie. Dessinés et aménagés en 1929 par l’architecte-paysagiste Eugène Bureau (1872-1955), ces jardins constituent un écrin de verdure autour de l’Hôtel de Ville.

.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Angoulême Museum for a lecture on the town hall gardens. Designed and landscaped in 1929 by landscape architect Eugène Bureau (1872–1955), these gardens form a lush green setting around City Hall.

L’événement Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême