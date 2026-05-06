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AGENDA · Angoulême

Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville Rue Corneille Angoulême

mercredi 28 octobre 2026 · Rue Corneille · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Corneille
Adresse
Musée d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
2.4 2.4 2.4 Tarif réduit

Angoulême

Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Rendez-vous au Musée d’Angoulême pour une conférence ayant pour thème les jardins de la mairie. Dessinés et aménagés en 1929 par l’architecte-paysagiste Eugène Bureau (1872-1955), ces jardins constituent un écrin de verdure autour de l’Hôtel de Ville.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97  maam.angouleme@gmail.com

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English :

Join us at the Angoulême Museum for a lecture on the town hall gardens. Designed and landscaped in 1929 by landscape architect Eugène Bureau (1872–1955), these gardens form a lush green setting around City Hall.

L’événement Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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