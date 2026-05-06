Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville Rue Corneille Angoulême
mercredi 28 octobre 2026 · Rue Corneille · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Rendez-vous au Musée d’Angoulême pour une conférence ayant pour thème les jardins de la mairie. Dessinés et aménagés en 1929 par l’architecte-paysagiste Eugène Bureau (1872-1955), ces jardins constituent un écrin de verdure autour de l’Hôtel de Ville.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
Join us at the Angoulême Museum for a lecture on the town hall gardens. Designed and landscaped in 1929 by landscape architect Eugène Bureau (1872–1955), these gardens form a lush green setting around City Hall.
L’événement Conférence Les jardins de l’Hôtel de Ville Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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