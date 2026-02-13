Conférence : les méthodes de travail de Claude Monet (1840-1926), Musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Conférence : les méthodes de travail de Claude Monet (1840-1926) Samedi 23 mai, 18h00 Musée Nicolas Poussin Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Conférence portant sur les méthodes de travail de Claude Monet ( 1840-1926).

Françoise Baron, spécialiste en histoire de l’art, expliquera au public comment Claude Monet travaillait. Quelles étaient ses habitudes, ses pratiques, comment il organisait son ouvrage, sa journée et comment il sublimait sa fascination pour la couleur.

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin [{« type »: « email », « value »: « musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr »}] Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.

Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.

Nuit européenne des musées

©musée Nicolas Poussin