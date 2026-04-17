Conférence Les mines d’eau dans le Verdon et la région aixoise, inventaire des galeries de captage Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Les mines d’eau dans le Verdon et la région aixoise, inventaire des galeries de captage

Jeudi 21 mai 2026 de 18h30 à 20h. Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provencea le plaisir de vous convier à sa prochaine conférence Les mines d’eau dans le Verdon et la région aixoise, inventaire des galeries

Par Vincent Meyer, consultant culturel (Meyer consulting) et Lucas Martin, archéologue retraité de l’Inrap



Cette conférence à deux voix traite des galeries de captage d’eau en Provence que l’on appelle des mines d’eau . Une mine d’eau est une galerie hydraulique, dont le creusement a pour but de capter des eaux souterraines. Cet exposé présente le fonctionnement et l’historique de ces aménagements et met en lumière l’inventaire de la commune de Riez dans les Alpes de Haute-Provence, Valensole, Artignosc dans le Var puis décrit des captages de la région aixoise : St-Marc Jaumegarde, Arnajon, Gaude, Albertas. .

Salle Gassendi Museum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The Muséum d?Histoire Naturelle d?Aix-en-Provence is pleased to invite you to its next conference: Les mines d?eau dans le Verdon et la région aixoise, inventaire des galeries

L’événement Conférence Les mines d’eau dans le Verdon et la région aixoise, inventaire des galeries de captage Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence