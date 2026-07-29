Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971) Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971)

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:15:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971)

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amismuseeroyan@gmail.com

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English :

Monuments of Charente-Maritime Painted by Gaston Balande (1880–1971)

L’événement Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971) Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan