Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971) Maison des associations Royan
vendredi 18 septembre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971)
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:15:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971)
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amismuseeroyan@gmail.com
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English :
Monuments of Charente-Maritime Painted by Gaston Balande (1880–1971)
L’événement Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971) Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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