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Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971) Maison des associations Royan

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971)

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:15:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971)
  .

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   amismuseeroyan@gmail.com

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English :

Monuments of Charente-Maritime Painted by Gaston Balande (1880–1971)

L’événement Conférence Les monuments de Charente-Maritime peints par Gaston Balande (1880-1971) Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan

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