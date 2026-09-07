Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours, Théâtre Les Allos, Cluses
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre Les Allos · Cluses
Informations pratiques
Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours Dimanche 20 septembre, 15h30 Théâtre Les Allos Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours : un patrimoine
à conserver et à transmettre aux générations futures.
Par Blandine Seitz, conservatrice des antiquités et objets d’art (CAOA) au
Département de la Haute-Savoie.
Théâtre Les Allos 14 Pl. des Allobroges, 74300 Cluses, France Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours : un patrimoine
©Blandine Seitz, CAOA 74
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