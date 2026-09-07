Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours, Théâtre Les Allos, Cluses

Informations pratiques

Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours Dimanche 20 septembre, 15h30 Théâtre Les Allos Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours : un patrimoine

à conserver et à transmettre aux générations futures.

Par Blandine Seitz, conservatrice des antiquités et objets d’art (CAOA) au

Département de la Haute-Savoie.

Théâtre Les Allos 14 Pl. des Allobroges, 74300 Cluses, France Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours : un patrimoine

©Blandine Seitz, CAOA 74