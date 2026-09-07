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Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours, Théâtre Les Allos, Cluses

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre Les Allos · Cluses

Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours, Théâtre Les Allos, Cluses

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre Les Allos
Adresse
14 Pl. des Allobroges, 74300 Cluses, France
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie

Conférence – Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours Dimanche 20 septembre, 15h30 Théâtre Les Allos Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours : un patrimoine
à conserver et à transmettre aux générations futures.

Par Blandine Seitz, conservatrice des antiquités et objets d’art (CAOA) au
Département de la Haute-Savoie.

Théâtre Les Allos 14 Pl. des Allobroges, 74300 Cluses, France Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Les objets d’art du territoire de Cluses et alentours : un patrimoine

©Blandine Seitz, CAOA 74

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