Conférence Les Ouïghours Salle Morand Pontarlier

Pontarlier

Conférence Les Ouïghours

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-07 18:30:00

fin : 2026-12-07 20:00:00

Date(s) :

2026-12-07

Organisé par les Amis du Musée.

La minorité ouïgoure est une des plus importantes de Chine en termes de population et fait actuellement l’objet d’inquiétudes de la part de la communauté internationale. Mais que sait-on de son histoire, de sa langue, de sa culture ? .

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Les Ouïghours

L’événement Conférence Les Ouïghours Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS