Conférence Les Ouïghours Salle Morand Pontarlier
Conférence Les Ouïghours Salle Morand Pontarlier lundi 7 décembre 2026.
Pontarlier
Conférence Les Ouïghours
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 18:30:00
fin : 2026-12-07 20:00:00
Date(s) :
2026-12-07
Organisé par les Amis du Musée.
La minorité ouïgoure est une des plus importantes de Chine en termes de population et fait actuellement l’objet d’inquiétudes de la part de la communauté internationale. Mais que sait-on de son histoire, de sa langue, de sa culture ? .
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Conférence Les Ouïghours
L’événement Conférence Les Ouïghours Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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