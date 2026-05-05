Conférence Les terreurs de l’an mil, 980-1030, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Conférence Les terreurs de l’an mil, 980-1030 Mardi 12 mai, 18h15 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Entrée : 5 € pour les non abonnés – Gratuit pour les bénéficiaires du RSA, les chômeurs, les étudiants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:15:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:15:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Conférence par André ROSENBERG, Professeur de lettres honoraire, docteur en histoire et conférencier et l’Ensemble Camerata Vocale dirigée par Adèle PONS, cheffe de chœur.

Salle de conférences de la M.S.J.

Abonnement pour le cycle : 57 € pour un couple – 40 € pour une personne seule.

Entrée : 5 € pour les non abonnés – Gratuit pour les bénéficiaires du RSA, les chômeurs, les étudiants.

Arts et Sociétés – S.M.A.D. Centre Joseph Collomp – Place René Cassin.

Téléphone : 06 79 89 47 30 – artsociete.draguignan@gmail.com

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 89 47 30 »}] [{« link »: « mailto:artsociete.draguignan@gmail.com »}]

Conférence – Arts et sociétés conférence Draguignan

Ville de Draguignan