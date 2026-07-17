Conférence : « Les trésors photographiques du patrimoine essonnien », Domaine départemental de Montauger, Lisses

Informations pratiques

Conférence : « Les trésors photographiques du patrimoine essonnien » Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine départemental de Montauger Essonne

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Inventée en 1826, la photographie va documenter très tôt les paysages, architectures et châteaux du département puis, à la fin du siècle les cartes postales vont répandre l’image de campagnes, bois et rivières où il fait bon venir en villégiature. La photographie sauve la mémoire mais embellit aussi l’histoire. Peut-on lui faire confiance ? Une enquête par l’inspecteur Franck Senaud, peintre et historien de l’art et auteur de “Dessein d’Essonne”.

Domaine départemental de Montauger 14 côte de Montauger 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 01 60 91 48 90 https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/maison-de-lenvironnement-de-lessonne https://www.facebook.com/Montauger/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.essonne.fr/rendez-vous-nature/journees-europeennes-du-patrimoine-conference-les-tresors-photographiques-du-patrimoine-essonnien »}] À l’ombre de ses grands arbres, son parc calme et secret vous enchantera par son patrimoine écologique et paysager très varié. Toute la palette des paysages du département semble avoir été rassemblée ici : vergers, étangs et marais, coteaux, mares et ruisseaux y composent une riche mosaïque naturelle à parcourir au fil des allées… Situé sur les communes de Lisses et Villabé, ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement qui vous propose tout au long de l’année des animations variées (sorties nature, expositions, ateliers, stages naturalistes, conférences…) sur les thèmes de la biodiversité, de l’écocitoyenneté, du développement durable et solidaire. Parking gratuit accessible face au Domaine

Conférence : « Les trésors photographiques du patrimoine essonnien » par Franck Senaud, peintre et historien de l’art

© F.SENAUD