Journées européennes du patrimoine – Le Château de Montauger vous ouvre ses portes, Domaine départemental de Montauger, Lisses

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine – Le Château de Montauger vous ouvre ses portes Dimanche 20 septembre, 16h00 Domaine départemental de Montauger Essonne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Passées les grilles du Domaine, découvrez le château autrement. Au cours d’une visite commentée, saisissez-vous d’anecdotes sur l’ancienne demeure historique avant sa restauration par le Département, sur l’architecture du bâti et du petit Parc, ainsi que sur les différentes familles qui jadis occupaient les lieux.

Domaine départemental de Montauger 14 côte de Montauger 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 01 60 91 48 90 https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/maison-de-lenvironnement-de-lessonne https://www.facebook.com/Montauger/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.essonne.fr/rendez-vous-nature/journees-europeennes-du-patrimoine-le-chateau-de-montauger-vous-ouvre-ses-portes »}] À l’ombre de ses grands arbres, son parc calme et secret vous enchantera par son patrimoine écologique et paysager très varié. Toute la palette des paysages du département semble avoir été rassemblée ici : vergers, étangs et marais, coteaux, mares et ruisseaux y composent une riche mosaïque naturelle à parcourir au fil des allées… Situé sur les communes de Lisses et Villabé, ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement qui vous propose tout au long de l’année des animations variées (sorties nature, expositions, ateliers, stages naturalistes, conférences…) sur les thèmes de la biodiversité, de l’écocitoyenneté, du développement durable et solidaire. Parking gratuit accessible face au Domaine

Visite commentée

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