Projection du film « Mon ami Robot » de Pablo Berger, Médiathèque Colette, Lisses

Informations pratiques

Projection du film « Mon ami Robot » de Pablo Berger Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Colette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Pour Biblis en folie et la fête des sciences, la médiathèque Colette vous fait plonger dans un monde robotique !

Venez profitez de la projection du film d’animation « Mon ami Robot » (2023) de Paolo Berger en grand écran. L’occasion de découvrir un film original, émouvant et qui fait réfléchir au monde qui nous entoure !

Suivi d’une discussion autour du film et des questions qu’ils abordent.

Médiathèque Colette Mail de l’Ile de France Long Rayage 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 0169114880 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0169114880 »}]

Biblis en folie 2026

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