Visite libre de l’Église Saint-Germain Saint-Vincent de Lisses, Église Saint-Germain-Saint-Vincent, Lisses

Informations pratiques

Visite libre de l’Église Saint-Germain Saint-Vincent de Lisses Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Germain-Saint-Vincent Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ouverture de l’église Saint-Germain Saint-Vincent de Lisses qui vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ce lieu classé au titre des monuments historiques. Visite libre.

Église Saint-Germain-Saint-Vincent Place de l’Église 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 06 66 42 32 62 Eglise du XVe-XVIe siècle classée au titre des monuments historiques. Gare d’Évry-Courcouronnes puis bus (arrêt Mairie de Lisses)

Parking à l’ancienne Mairie (100m), rampe accès à l’église aux personnes en fauteuil roulant

Visite libre de l’Église