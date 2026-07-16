Journées européennes du patrimoine – Animations musicales, Domaine départemental de Montauger, Lisses

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine – Animations musicales Samedi 19 septembre, 13h30 Domaine départemental de Montauger Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Laissez-vous porter par une ambiance musicale et chaleureuse, idéale pour partager un instant convivial, en pleine nature. Un véritable moment d’émotion, autour des plus grands standards de jazz intemporels, de magnifiques ballades et des incontournables de la chanson française… sans oublier bien d’autres surprises musicales !

Première session de 13h45 à 14h30.

Deuxième session de 16h à 16h45.

Domaine départemental de Montauger 14 côte de Montauger 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 01 60 91 48 90 https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/maison-de-lenvironnement-de-lessonne https://www.facebook.com/Montauger/?locale=fr_FR À l’ombre de ses grands arbres, son parc calme et secret vous enchantera par son patrimoine écologique et paysager très varié. Toute la palette des paysages du département semble avoir été rassemblée ici : vergers, étangs et marais, coteaux, mares et ruisseaux y composent une riche mosaïque naturelle à parcourir au fil des allées… Situé sur les communes de Lisses et Villabé, ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement qui vous propose tout au long de l’année des animations variées (sorties nature, expositions, ateliers, stages naturalistes, conférences…) sur les thèmes de la biodiversité, de l’écocitoyenneté, du développement durable et solidaire. Parking gratuit accessible face au Domaine

Spectacle

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