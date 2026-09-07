Conférence : l’escalier en vis de Saint-Gilles, Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles

Informations pratiques

Conférence : l’escalier en vis de Saint-Gilles Samedi 19 septembre, 18h00 Pavillon de la Culture et du Patrimoine Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

La « vis » de Saint-Gilles, chef-d’œuvre architectural situé dans l’ancien chœur de l’abbatiale, fait depuis plusieurs années l’objet de recherches consacrées à son origine et à la diffusion de son modèle en France et autour du bassin méditerranéen.

Cette conférence présentera les résultats les plus récents de ces travaux, dont certains sont encore inédits.

Elle sera animée par Maxime Seguin, archéologue au Service régional de l’archéologie de la DRAC, à l’invitation de l’association Histoire, Archéologie et Sauvegarde de Saint-Gilles.

Pavillon de la Culture et du Patrimoine Place Emile Zola, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie Salle multiculturelle.

La « vis », chef-d’œuvre architectural situé dans l’ancien chœur de l’abbatiale de Saint-Gilles, fait l’objet depuis plusieurs années de recherches sur son origine et sur la diffusion de son modèle …

©Ville de Saint-Gilles